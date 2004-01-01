Валерий Меладзе отказался давать концерты в России

Валерий Меладзе до недавнего времени считался одним из самых успешных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Однако последние годы артист не дает концертов в России. Более того, вместе с женой, певицей Альбиной Джанабаевой, и тремя детьми певец перебрался жить в Испанию.

Сейчас же стало известно, что популярный исполнитель готовится к грандиозным гастролям. Его график расписан аж до октября 2026 года, вот только России в списке стран нет. Валерий Меладзе собирается спеть перед публикой в Италии, США, Латвии, Молдавии, Израиле, Греции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Китае, Германии, Франции, Швейцарии, Словакии, Испании и Нидерландах. Однако даже в условиях строгой конфиденциальности известный артист не намерен петь в России.

"Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным", - рассказали "Абзацу" в ивент-агентстве.

Впрочем, певец продолжает успешно работать в нашей стране. Журналисты выяснили, что популярный исполнитель внес изменения в свое ИП, основанное еще в 2004 году. В список видов деятельности артист добавил три пункта, которые относятся к управлению и аренде недвижимости. помимо ИП, у Валерия Меладзе есть в России ООО "Вантаж". Фирмой артист владеет вместе с сестрой Лианой и их бизнес-партнером. Говорят, "Вантаж" приносит певцу ежегодно по 15 миллионов рублей дохода.