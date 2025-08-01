Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ

В городе Часов Яр (ДНР) по-прежнему остаются небольшие силы ВСУ, но командование уже сбежало в Краматорск.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил военно-политический эксперт Ян Гагин.

"До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия еще идут как в самом городе, так и рядом", - сообщил он.

31 июля российские военные объявили о взятии города Часов Яр в ДНР. Бои за населенный пункт шли с весны 2024 года.

Часов Яр был ключевой точкой в обороне ВСУ, поскольку город находится на доминирующей высоте. Взятие города позволит ВС России почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.