Певец Джастин Тимберлейк неизлечимо болен

Джастин Тимберлейк путешествует по миру со своим туром Forget Tomorrow. Однако в Сети многие зрители негативно высказываются о выступлениях артиста. Они жалуются, что певец ведет себя на сцене вяло и даже почти не поет, отдавая микрофон зрителям или заставляя подпевать толпу или вообще за него работает фонограмма.

Певец решил внести ясность. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Джастин объявил, что борется с неизлечимой болезнью.

"Мне поставили диагноз "болезнь Лайма". Хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы столкнулись с этой болезнью, то вы понимаете: жизнь с ней становится невыносимо изнурительной — как морально, так и физически. Когда мне впервые поставили диагноз, я, конечно, был в шоке. Но, по крайней мере, понимал, почему выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгию или просто дикую усталость", - сообщил певец.

При этом Тимберлейк подчеркнул, что не хочет, чтобы его жалели. Он решился на откровение, чтобы объяснить, почему некоторые его шоу не на должном его статусу уровне. При этом исполнитель сообщил, что не намерен прерывать тур. По словам Джастина, "мимолетный стресс" он готов испытывать, лишь бы радовать своих многочисленных поклонников.

Напомним, что болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Недуг характеризуется полисистемным поражением, склонностью к хроническому и рецидивирующему течению.