Собянин: Более 220 тыс. москвичей получили квартиры по программе реновации

Восемь лет назад стартовала московская программа реновации. Как отметил сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, за это время она стала одним из самых крупных в мире проектов по обновлению жилья.

Построено свыше 400 домов, ещё более 500 - в работе. Сотни тысяч москвичей получили новые квартиры или готовятся к переезду.

В рамках масштабной программы также приводят в порядок дворы, возводят социальные объекты и обновляют инженерную инфраструктуру. Почти все используемые стройматериалы - отечественного производства, их поставляют из разных регионов страны.



