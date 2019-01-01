Песков: Путин никогда официально не уходит в отпуск

Российский лидер Владимир Путин официально никогда не уходит в отпуск — "этого же практически никогда не бывает". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля журналисту Life Александру Юнашеву, функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск, хотя "пару выходных иногда случается". Вместе с тем, подчеркнул Песков, "полноценных выходных просто физически быть не может". Запись этого разговора опубликована в Telegram-канале журналиста.

Годом ранее пресс-секретарь президента отмечал, что публичные мероприятия с участием Владимира Путина — это "лишь верхушка айсберга", тогда как "основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего". У российского лидера "все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график".

Прежде главе государства удавалось улучить немного времени для отдыха — например, он побывал в сибирской тайге в 2019 году. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сопровождавший президента, рассказал, что Владимир Путин самостоятельно готовит "шикарный" шашлык в маринаде по собственному рецепту.