Средняя зарплата в России в апреле до вычета налога превысила 99 тысяч рублей

В апреле средняя зарплата в России до вычета налога немного не дотянула до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее. Показатель за два года вырос более чем на треть.

Из субъектов Российской Федерации наибольшая средняя зарплата в середине весны была зафиксирована на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).

Самые низкие зарплаты в среднем в апреле были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).

Ранее выяснилось, что медианная заработная плата в России за апрель 2025 года составила 73 871 рубль, увеличившись за два года в 1,4 раза. По отраслям этот показатель выше всего в производстве табачных изделий (155,4 тысячи рублей), ниже всего — в образовании (50,5 тысячи рублей).

Депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что зарплаты определенных категорий государственных служащих в России будут увеличены с 1 октября 2025 года. Парламентарий также напомнил, что статья 134 Трудового кодекса России содержит требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции.

При этом в 2024 году, судя по данным Росстата, в России рекордно выросла доля семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, составив 4,9%. Наряду с этим увеличилась доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, до 37,4%.

На этом фоне профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предложил ввести "налог для бездельников". Эксперт полагает, что россиян, которые не работают без уважительных причин, следовало бы обложить особыми поборами в виде обязательных взносов в фонд обязательного медицинского страхования и фиксированного налога на доходы.