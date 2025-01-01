Лукашенко вылетел в Россию для неформальной встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет с рабочим визитом в Россию в пятницу, 1 августа.

Как ожидается, он проведет неформальную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в неформальной обстановке в формате "один на один", сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

На повестке – двусторонние отношения, союзные проекты, региональная безопасность и обстановка в мире.

На прошлой неделе Путин и Лукашенко общались по телефону. Последняя поездка Лукашенко в Россию состоялась в марте 2025 года. Тогда Москва и Минск подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве, а Лукашенко отметил, что Белоруссия "всегда будет на стороне России".