Михаил Ефремов подарил шикарную квартиру чужим людям

Алексей Громов простой работяга и много лет трудился в Московском метрополитене. Долгие годы он все свое свободное время тратил на то, чтобы ухаживать за стареньким концертмейстером Александром Покровским, дядей Михаила Ефремова, рассчитывая на то, что в благодарность пенсионер отпишет ему одну из своих квартир. Речь идет о "трешке" на Олимпийском проспекте.

Но вышло иначе. По слухам, Михаил Ефремов уговорил дядю не писать завещание. Более того, актер хотел выселить Громовых, продать квартиру и забрать половину стоимости — 15 миллионов.

Однако теперь выяснилось, что по какой-то причине знаменитый актер отказался от этого решения. Артист оформил дарственную и даже сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса — всего около 50 тысяч рублей, уверяет SHOT.

Тем временем ходят слухи, что Михаил Ефремов и его пятая супруга Софья Кругликова переживают непростые времена. Поговаривают, будто пара на грани развода.Якобы причиной проблем стала неверность Михаила Ефремова. По слухам, артист закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Возлюбленная будто бы даже приезжала к избраннику, когда тот отсиживал тюремный срок за смертельное ДТП.