Красноармейск с украинского дрона-разведчика. В объективе - пустые улицы, где нет и следа ВСУ. Вдали - дымы. Это район автомобильного рынка. Накануне наши штурмовики, действуя мелкими группами по 2-3 человека, просочились в самый центр города. И, связав националистов боем, прикрыли продвижение основных сил. В итоге меньше чем за сутки российские подразделения прорвались вглубь обороны бандеровцев на 5 километров.

За три дня штурмовики освободили села Федоровка, Маяк, Суворово и Затышок. С ходу атаковали противника в Никаноровке и Владимировке. Захватили 10 опорных пунктов. И это все - на флангах и окраинах Красноармейска. Внутри города пока сохраняются два явных очага сопротивления. В центре и микрорайоне "Шахтерский". В остальных бандеровцы либо отсиживаются, боясь высунуться, либо пытаются сбежать. Но вот чем заканчиваются такие попытки: точный удар в броневик - и бандеровцы буквально рассыпались по кустам. Видно, что среди них есть раненые. Но как ни прижимайся к земле, мины все равно достанут.

Также наши бойцы выследили и ликвидировали целое отделение отпетых бандеровцев. Они входили в элитный отряд профессионально подготовленных операторов БПЛА, известный под названием "Птицы Мадьяра". Перебросив группу к Красноармейску, украинские генералы надеялись, что оно остановит наступление российской группировки. Но штурмовики первыми засекли базу противника. И не оставили от нее камня на камне.

Боеприпасы к дронам. Снаряды. Топливо для танков, самоходок, реактивных установок. Без постоянного и устойчивого снабжения авангарда операция по освобождению Красноармейска была бы нереальной. Как, впрочем, и любая другая. Эту задачу - своевременное обеспечение войск всем необходимым - решают подразделения тыла, тоже рискуют жизнями каждый день. В воздухе висят сотни дронов противника. Но, несмотря на угрозу попасть под обстрел, бойцы везут к передовой и провиант, и дизтопливо, и ремонтируют поврежденную технику. Результат - наши подразделения идут вперед, а ВСУ отступают на всех направлениях. Тимур Абдуллаев.