Пенсионер из Уфы, коллекционирующий мусор, превратил жизнь соседей в ад

Этот супергерой, которому и специальный костюм не нужен, живет в Уфе. Он значительно старше своего голливудского прообраза. Но тем не менее по газовой трубе вдоль отвесной стены дома, держась за карнизы и оконные рамы, довольно ловко перебирается с балкона до открытого окна на лестничный пролет.

"У него началось это лет пять назад, наверное. Начал таскать все постепенно. Сначала металлолом таскал, макулатуру. Где-то работал, получается. И последние три года он начал собирать все подряд", - рассказывает местный житель.

Вот так сейчас выглядит тамбур возле двери в квартиру к пенсионеру по имени Шамиль: чего здесь только нет, ассортимент всех окрестных помоек. И хорошо, что видеокамера не передает запах, например, тухлых соленых огурцов, в пакете с которыми поселилась отдельная семья прусаков.

Квартира пенсионера внутри. Слой мусора в полтора метра высотой по всей жилплощади. Мужчина говорит, якобы сломался замок в двери. Поэтому и лазал на улицу через окно. А все нажитое складировал уже в тамбуре. Завалил как свой вход, так и дверь соседей.

Соседи рассказывают, что Шамиль живет здесь с момента постройки дома. Была жена, двое детей. С супругой развелся. Дочка вышла замуж и съехала. А сын умер. Пенсионер тяжело болен, уверены и соседи, и специалисты.

"Они понесли большую и еще не пережитую горечь утраты. С ними случились психотравмы, которые не были отработаны с психологом. У них есть чувство острого одиночества, повышенная тревожность. Все то, что позволяет им находить надежных, условно говоря, друзей, родных и близких среди вещей", - объяснила психолог Алиса Курамшина.

"Он ходил каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины. И все, что ни попадалось ему, старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты". Так писал о своем герое Степане Плюшкине Николай Васильевич Гоголь. И вот уфимское воплощение героя "Мертвых душ" после явно удачного похода на помойку. Десяток пакетов. С жильцами, которые периодически пытались разбирать мусорные завалы, он бился за каждую кожуру от банана, консервную банку или гнилой кабачок.

За годы жалоб в районную и городскую администрацию, жил- и Роспотребнадзор, санэпидемстанцию, полицию, прокуратуру и МЧС, у местных жителей скопилась толстая папка с письмами. Теперь подают в суд на принудительное приведение жилплощади в надлежащий вид.

"Как правило, положительные решения выносятся, судебная практика есть. И приводится помещение в надлежащее состояние. Другой вопрос: если его не признать недееспособным - все может повториться", - говорит Александр Кульцук, главный инженер управляющей компании.

Шамиль исправно оплачивает коммунальные услуги. Хотя, судя по запаху, говорят соседи, туалет у него давно не работает. К пенсионеру приезжает иногда бывшая жена и дочь. На все упреки отвечают: это просто хобби у мужчины такое. Надо понять и простить. А как это сделать, когда тараканы людей уже скоро на руках носить начнут?