На образовательном форуме "Территория смыслов" стартовала финальная смена

Финальная смена "Служение" стартовала на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов". В мастерской управления "Сенеж" собрались 600 человек из разных регионов.

Это молодые государственные и муниципальные служащие, сотрудники силовых структур и бюджетных учреждений, а также участники спецоперации. Впереди насыщенная программа, дискуссии и лекции. Смена организована при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Надо просто действовать, действовать сейчас, и поэтому с таким настроем и с таким пониманием, собрав столько людей вместе, мы столько можем изменить в нашей стране, это невероятно, это невероятная честь, невероятная радость - открывать эту смену здесь в "Сенеже", чтобы сделать Россию великой. Давайте сделаем это вместе", - сказал Сергей Бочаров, первый проректор мастерской управления "Сенеж".