Житель Крыма арестован за передачу секретных данных Украине

В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

Указанный житель Крыма по собственной инициативе связался с представителем Сил специальных операций украинской армии через Telegram-канал, которые киевский режим использует для сбора разведывательных данных.

Мужчина собрал сведения о работе объектов противовоздушной обороны в Севастополе, включая их координаты, и передал врагу. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, обвиняемый может лишиться свободы пожизненно.

Ранее суд вынес приговор мужу и жене из Москвы, которые собирали для украинских спецслужб сведения и готовили диверсию в канун Дня Победы в 2024 году. Они получили 15 и 17 лет лишения свободы по статье о государственной измене.

В Воронеже был задержан мужчина, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры в регионе. Злоумышленник сам вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и согласился участвовать в разведывательно-подрывной деятельности.