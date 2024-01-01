Пентагон заказал ракеты AMRAAM для Украины и других стран на 3,5 млрд долларов

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Technologies, который касается производства усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух".

Как уточняет РБК со ссылкой на Пентагон, американская компания произведет ракеты AMRAAM для Украины и других стран на сумму до 3,5 миллиарда долларов.

Контракт предполагает производство ракет, телеметрической системы, начальных и полевых запасных частей и проведение мероприятий по техподдержке производства.

Предположительно, оговоренные в договоре работы будут завершены в III квартале 2031 года. Получат указанные ракеты не только украинские военные, но и сотрудники Соединенных Штатов по НАТО.

Еще в 2024 году источники утверждали, что истребители F-16, которые передают Украине страны Запада, оснастят современными ракетами. Вооружение для самолетов класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X согласились поставить Соединенные Штаты.

В Великобритании сообщали, что Киеву могут передать европейские ракеты большей дальности Meteor, в качестве альтернативного варианта рассматривались американские AMRAAM. Однако тогда подчеркивалось, что обе модели крайне дорогие — стоимость каждой ракеты составляет примерно миллион долларов.