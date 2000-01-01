10 актеров, которых сложно назвать красавцами, но их любят зрители и женщины

Евгений Кулик, Тимофей Трибунцев, Антон Ескин, Александр Баширов, Дмитрий Лысенков, Алексей Дмитриев — этих актёров сложно назвать красавцами. Но у них сложилась звёздная карьера, и женщины от них просто в восторге! В чём секрет и причина их громкого успеха?

Антон Ескин

Антон Ескин играет в кино преимущественно бандитов. Оно и понятно: брутальный взгляд, лысая голова, суровые черты лица. Типаж располагает к отрицательным ролям. Сложно поверить, но в детстве Антон мечтал не пугать, а смешить людей. Хотел стать клоуном.

"Так это же история для мамы, что я ей говорил: "Мам, ну вот же классная настоящая профессия - людей радовать". Она говорила: "Антон, ну что ты будешь это... А не пойдёт? Ну не сможешь ты людей смешить?" И, конечно, это меня немножко так сковывало. Я думал: "Действительно, как это?" Не хотелось совершить ошибки роковой в тот момент", - рассказывает Ескин.

Ескин в итоге поступил в юридический институт в Екатеринбурге, а потом там же случайно наткнулся на объявление о наборе в театральное училище, решил - это знак. И поступил, причём с первой же попытки. Потом поехал покорять Москву. Но она, как неприступная гора, покорилась не сразу. Ролей поначалу не было вовсе, а когда стали появляться, то были исключительно эпизодические.

"Я сначала ещё прошёл целый путь всего: работы в ночных клубах, с детишками, какие-то праздники, банкеты, в боди-арте работал несколько лет и ещё, ещё, ещё, чтобы поймать свои первые съёмочные смены, чтобы тут что-то закрепиться, там", - вспоминает актер.

Одна из первых ярких работ Антона была в сериале "Моя прекрасная няня". Эпизода было достаточно, чтобы необычный типаж привлёк режиссёров. Впоследствии стали появляться и другие роли, не только бандитские. Например, роль монаха в фильмах "Непослушник" и "Непослушник-2".

В личном плане у актёра тоже всё успешно. Сейчас он состоит во втором браке. Недавно у него родилась дочь Стефания, а от первого брака есть сын Роман.

"Конечно, чаще всего это общение, харизма, какая-то энергетика мужская. В первую очередь это работает на женщин. А то, что у меня такой необычный типаж и голос, да и всё - это, наоборот, женщин даже многих притягивает", - объясняет Антон успех у женщин.

У Ескина есть ещё и преподавательская жилка. Он открыл свою Академию искусств в Севастополе. Там он периодически ведёт мастер-классы. Детишки поначалу могут и испугаться его сурового вида, но потом понимают, что внешность обманчива.

Александр Баширов

С первого взгляда кажется, что Александр Баширов попал в кино по ошибке. Кто-то из критиков даже отметил, что с такой физиономией ему разве что трупы играть. Одной из первых заметных ролей стало его участие в фильме "Асса".

"Когда он был на съёмочной площадке, начинался совершенно волшебный, удивительный фонтан абсолютной такой вот импровизации. Лишнее подтверждение, что на сцене не может быть красивых или некрасивых, а на сцене могут быть просто вот такие типажи житейские, без которых жизнь невозможна", - рассказывает музыкант, актер Сергей Рыженко.

За этот живой задор Баширова и полюбили зрители. Актёр всегда играет довольно странных персонажей. Чего стоит его Кот Бегемот в сериале "Мастер и Маргарита". Кстати, изначально Баширов окончил ПТУ по специальности плиточник-облицовщик. И даже какое-то время работал по этой специальности. А потом в его жизни случился ВГИК. На творческие эксперименты он готов не только на экране, но и на театральной сцене. Однажды в студенческие времена взял и обнажился чуть ли не полностью.

"Спектакль "Фауст", где по идее режиссёра, должен Фауст предстать вот таким, какой он есть, во плоти. Баширов недолго думая так и поступил, всех шокировал. И даже его чуть ли не отчислили за это. Хотя сам он потом шутил по этому поводу: "Есть что показать"", - говорит кинокритик Алексей Тремасов.

Неудивительно, что с такой эксцентричностью он всегда запросто мог влюбить в себя женщин. Причём абсолютно разных. Первой женой актёра была шведка, Мария Ценскен, его однокурсница. Второй - американка Сара Венди Ньютон. А теперь Александр женат на Инне Волковой, солистке группы "Колибри". Их браку уже более 30 лет.

Александр Баширов в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" >>

"Вот лишнее подтверждение, что женщине не нужен Брэд Питт, понимаете? Женщине нужен абсолютно такой уникальный, яркий человек, чтобы у неё дух захватило, чтобы она забыла себя, чтобы у неё отлетели тапочки к чёрту", - говорит актер Рыженко.

Баширов не только снимается в кино, но также владеет собственной киностудией. Там он выступает в роли и продюсера, и режиссёра, и сценариста.

Алексей Дмитриев

Алексей Дмитриев выглядит довольно устрашающе. Широкая челюсть, насупившиеся брови и два метра ростом. Похож на медведя, который только вышел из зимней спячки. Неудивительно, что в кино он часто играет бандитов. Но в жизни Алексей абсолютно добродушный и миролюбивый человек.

Дмитриев давно и счастливо женат на миниатюрной брюнетке Ирине. Познакомились они на отдыхе. Но курортный роман быстро перетёк в крепкий семейный союз.

"У меня великолепная семья. Это великая моя супруга, которая ростом 1 метр 68. Она у меня домохозяйка великолепная, родила мне двоих сыновей, которых я безумно люблю, как и, собственно говоря, свою супругу", - говорит Алексей Дмитриев.

В юности Дмитриев комплексовал по поводу своей нестандартной внешности. Актёр даже специально сутулился, лишь бы преуменьшить свой рост. Потом он увлёкся спортом, а именно гандболом, где рост - только преимущество. Но из-за травмы был вынужден оставить спортивную карьеру. Впрочем, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Алексей пошёл работать охранником в кафе. Там его заприметил режиссёр Евгений Серов и позвал играть в сериал "Боец".

"До сих пор, когда меня встречают, первое, что мне говорят: "В "Бойце" тебя видели". Я говорю: "Ребят, спасибо". Это 20 лет прошло, поверьте. А там эпизод-то небольшой", - шутит Дмитриев.

Но этого небольшого эпизода хватило с лихвой, чтобы актёр полюбился зрителям и приглянулся другим режиссёрам. Дмитриев поступил в театральный институт в родном Ярославле. Там же работал в камерном театре, а потом стал активно сниматься в кино. Поначалу роли были типа злодей в сериале "Зона", телохранитель в фильме "Любовь и прочие неприятности", заключённый в картине "Каникулы строгого режима". А Дмитриев мечтал о доброй роли. И она случилась. Он сыграл Илью Муромца в фильме "Реальная сказка". Удивительно, но именно с этим богатырём сравнивали Дмитриева сразу после рождения.

"Вес 7100 и рост 68 сантиметров. Про меня писали в газетах даже, когда я родился. Илья Муромец такой своеобразный был рождён. Меня и хотели назвать Ильёй. С чего-то вот назвали Алёша, Алексей, Алёша Попович, ну, там вот тоже связано с богатырями", - вспоминает актер.

По признанию актёра, когда он играл отрицательные роли, режиссёры старались избегать крупных планов. Мол, глаза уж слишком добрые. И пусть Дмитриев не писаный красавец, зато душа у него прекрасна.

Тимофей Трибунцев

Тимофей Трибунцев является одним из самых закрытых актёров. Не посещает светские мероприятия, не даёт интервью. В кино он часто играет выпивох, отшельников, чудаков, которые не вписываются в стандарты общества. Наиболее яркие его роли: монах в фильме "Монах и бес", маг Светозар в фильме "Последний богатырь", журналист-ясновидящий в сериале "Подслушано в Рыбинске". В общем, простой мужик из народа. Во многом поэтому у актёра множество поклонников.

"Есть энергетически сильный актёр Тима Трибунцев. Он у нас, кстати, здесь играет в спектакле "Дон Кихот". Ну, это глыба, он 3,5 часа просто весь в поту, мокрый, в крови какой-то там, от грима, ещё. Просто на бешеном, просто ни на секунду не вываливаясь, работает весь спектакль", - говорит Антон Ескин.

За эту энергетику его любят не только режиссёры, но и женщины. В первый раз Трибунцев женился в родном Кирове на девушке Галине. От неё родилась дочь Александра. Брак распался, потому что Галина не захотела переезжать с мужем в Москву. Второй раз Трибунцев повёл под венец актрису Ольгу Тенякову. В этом браке родился сын Прохор. Пара вместе уже более 10 лет. Супруги ведут очень закрытый образ жизни.

Трибунцев увлёкся театром ещё в детстве благодаря маме. Она выступала в любительском театре "Гротеск" города Кирова. Но в театральный Трибунцев решился поступать только в 25 лет, а до этого кем только не работал: занимался ремонтом железнодорожных путей, был сварщиком в гараже, торговал на рынке и даже служил в милиции. Но судьба вела его на киноэкран и довела. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Владимир Басов

Советский актёр Владимир Басов тоже обладал нестандартной внешностью. Словно ожившая карикатура уличного художника. Играл, в основном, роли второго плана, зато запоминался зрителям молниеносно. Басов покорял не только зрителей, но и первых красавиц страны.

"Страшен, как смертный грех. Ну если говорить честно. Ну как можно влюбиться в такого человека? Можно. Выясняется, что можно. Потому что и Титова, и Фатеева были влюблены", - говорит актер Евгений Герчаков.

Актрисы Валентина Титова и Наталья Фатеева не просто были влюблены в Басова, они были его жёнами. Равно как и актриса Роза Макогонова. Все жёны Басова - невероятные красотки, у которых была тьма поклонников, но они выбрали его.

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"Внешность такая, что близко не подойдёшь. А внутренне - открытый, милый, очаровательный, потрясающий. Несовместимость всегда действует. И Басов, и я - тоже несовместимость", - говорит Валентина Титова, актриса, бывшая жена Басова.

Увы, кроме таланта, у Басова были и вредные привычки. Он любил выпить и сходить налево. В итоге все его браки закончились разводами.

Савелий Крамаров

Савелий Крамаров. Худой, косоглазый, с такой пластикой, будто тело у него на шарнирах. И зрители хохочут до слёз. Красавцем он не был, но его любили так, как не всегда любят самых красивых.

Начинал Крамаров, к слову, вообще не с комедии. Он окончил Лесотехнический институт, стал инженером, а в кино пришёл из кружка самодеятельности. Слава пришла не сразу, зато уж когда пришла, зашкалила. После "Джентльменов удачи" Крамаров стал живой цитатой.

Но Крамаров был непростым актёром. Так, он отказался от роли Петьки в "Белом солнце пустыни", потому что тот умирал в кадре. "Плохая примета", - решил Крамаров. И с тех пор умирать на экране было для него табу. А ещё он пришёл в иудейскую веру и с тех пор не работал по субботам. Со временем Крамаров стал маниакально одержим здоровьем, отказался от мяса, алкоголя. Жизнь превратилась в бесконечную борьбу за долголетие. Позже он эмигрировал в США, так как полагался на тамошнюю медицину. Заодно и покорить Голливуд хотелось. Но, увы, русский с акцентом - добро пожаловать играть только кагэбэшника или чудака, косоглазого желательно. Правда, от косоглазия Крамаров в Штатах избавился, сделал операцию.

В личной жизни Савелий тоже шёл нестандартной дорогой. Женился трижды, причём все три его избранницы были красавицами. С последней женой Натальей актёр, казалось, нашёл своё счастье. При первом же знакомстве он снял своё кольцо и надел девушке на палец.

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"Честно говоря, я не восприняла это сразу как такой серьёзный шаг, потому что знаю, что Савелий любил шутить. И я решила, что он шутит. И он очень долго ещё продолжал шутить, так что я очень долго не могла понять, насколько он серьёзно ко мне относится", - вспоминает Наталья Сирадзе, вдова Крамарова.

Пара в итоге сыграла свадьбу. Супруги купили дом у океана, мечтали уехать в кругосветное путешествие. Но, увы, Крамаров ушёл из жизни вскоре после женитьбы. Он умер от рака в возрасте 60 лет.

Игорь Жижикин

А вот актёр Игорь Жижикин сначала покорил Голливуд, а потом уже российские экраны. Но путь к славе не был быстрым. После техникума связи Жижикин ушёл в армию. Там познакомился с цирковыми артистами, поступил в цирковое училище, после чего оказался на высоте, причём буквально. Стал гастролировать в качестве воздушного гимнаста по всему миру, в том числе в Америке. И вот тут, как в хорошем боевике, случился неожиданный поворот. Жижикин женился на американке и остался в США. Стал играть в мюзикле "Самсон и Далила", сниматься в рекламе.

"Я рекламировал машины, джинсы, трусы, часы, чего я только не рекламировал. В Голливуде меня брали, ну, потому что типаж и потому что главный солист мюзикла, я как-то был на виду. Висели мои билборды большие в Лас-Вегасе. А любая реклама - это мини-кино такое. Поэтому мне понравилось", - вспоминает Жижикин.

Дальше были пробы в кино, и пошло-поехало. Голливуд принял Жижикина. В определённом амплуа: русский, восточный европеец, бандит, телохранитель.

"Я к любому амплуа отношусь положительно. Без разницы, какое амплуа. Главное, чтобы сценарий был хороший", - отмахивается Жижикин.

Игорь Жижикин в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" >>

Но затем Игорь стал сниматься и у нас. В итоге актёр плюнул на Голливуд и вернулся на родину. Здесь его не загоняют в рамки. К тому же в России Игорь нашёл и любовь. Хотя с этим у него нигде и никогда не было проблем.

А ведь он явно не Ален Делон. Последняя избранница актёра родила ему первого и пока единственного сына Луку. Правда, сейчас Игорь Жижикин холост и свободен. И уверен, он покорит ещё не одно женское сердце.

Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков - обладатель уникальной внешности. Красавчиком его не назовёшь, но харизмы у актёра не занимать.

Лысенков мечтал стать актёром с самого детства. Уже в школе вовсю играл в школьных постановках. А после поступил в Театральную академию в Санкт-Петербурге. Затем попал в Театр Ленсовета. После в Александринский театр, где успешно играл всё - от Гамлета до Хлестакова. Дебют Лысенкова в кино состоялся в 2000 году в сериале "Убойная сила". А сегодня Дмитрий один из самых востребованных актёров.

Дмитрий Лысенков в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" >>

Лысенков отлично справляется не только с разноплановыми ролями, но и с семейной жизнью. Он женат на актрисе Марии Зиминой. У пары две дочери, София и Алиса. Всё это лишний раз доказывает, женщинам не нужен статный красавец, главное - надёжное плечо.

Евгений Кулик

Евгений Кулик разбивает все стереотипы о том, каким должен быть герой экрана. Актёр напоминает Купидона. Кучерявый, пухленький, круглолицый. Конечно же, такая внешность просто создана для того, чтобы играть в кино всяких чудиков.

"У Евгения Кулика яркая внешность и яркий типаж. Но могу сказать, это в кино очень часто играет злую шутку, потому что тебя, в основном, на такие роли и приглашают", - говорит актер Вячеслав Чепуренко.

И действительно, Кулика приглашают играть, в основном, в комедиях. Дебютировал он в сериале "Остров", где сыграл сыночку-корзиночку. Далее пошли однотипные роли в фильмах "Одноклассницы", "Я худею", "Ёлки". Сам Кулик при этом относится к современным комедиям довольно критично. Мол, нет уже нынче таких замечательных комедийных актёров, как когда-то.

"У Гайдая же, грубо говоря, такие актёры были, ну, в смысле, клоуны. В хорошем смысле этого слова. Таких клоунов больше нет. Просто таких профессионалов. Сейчас не получится такое кино", - говорит Кулик.

Несмотря на скептицизм и самокритику, от участия в комедиях Кулик не отказывается. Как говорится у того же Гайдая, "куй железо, не отходя от кассы". Он популярен, востребован, не беден. Понятно, что долго в холостяках Евгению ходить не пришлось. Причём его жена - красотка, у супругов уже трое детей.

Дэнни Де Вито

Дэнни Де Вито - обладатель крайне необычного типажа. Его рост всего 147 сантиметров. Актёр прямо напоминает гнома-ворчуна из "Белоснежки". И уж, конечно, красавцем не назовёшь, но обаяния через край. Де Вито стал настоящей звездой Голливуда, хоть чаще всего играл второстепенные роли.

"Роли второстепенные, они, как мне кажется, имеют больше свободы. Например, грубо говоря, мой персонаж второго плана может поковыряться в носу или почесать вот так, а главный герой не может", - говорит актер Чепуренко.

Но о том, чтобы ковыряться в носу на экране, Де Вито и не мечтал. После школы работал в парикмахерской у отца. В какой-то момент Дэнни решил профессионально обучиться искусству нанесения грима и отправился на курсы в Нью-Йорке. Там же нужно было посещать и актёрское мастерство. И Де Вито понял, для него это интереснее, чем орудовать кисточками.

В кино Дэнни попал далеко не сразу. Ему давали от ворот поворот - слишком мелковат. На руку сыграло знакомство с Майклом Дугласом. Он и пригласил его в фильм "Пролетая над гнездом кукушки". Дебют имел невероятный успех, но слава пришла позже. Принесла её комедийная роль в сериале "Такси", где актёр сыграл ворчливого диспетчера. За неё Де Вито удостоился аж двух премий - "Золотой глобус" и "Эмми". Уже 43 года Дэнни Де Вито женат на актрисе Рее Перлман, которая моложе его на четыре года и выше на 20 сантиметров. Так что красивая внешность - это, конечно, прекрасно,но важнее, чтобы человек был хороший.

По материалам программы "10 самых…" на канале "ТВ Центр".