В России установили новый класс воздушного пространства для БПЛА

Правительство установило новый класс воздушного пространства - H. Оно предназначено для беспилотников.

Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. "Класс Н устанавливается от 0 до 150 метров от земной или водной поверхности, а также на специально выделенных для БПЛА маршрутах на высотах ниже 3 050 метров.

Информацию о маршрутах полетов будет предоставлять Росавиация, сообщили в пресс-службе правительства.

новый класс воздушного пространства создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.