Опередили моду: российские звезды, которые отрастили усы до того, как это стало мейнстримом

Михаил Боярский, Вилли Токарев, Леонид Якубович, Игорь Николаев, Александр Панкратов-Черный... Обладатели фирменных усов, представить без которых их невозможно! Как усы помогали или вредили их карьере? Какой "бонус" давали в личной жизни?

Михаил Боярский

Говорим "Боярский" - подразумеваем "д'Артаньян". Говорим "д'Артаньян" - подразумеваем Боярского. Актёр, действительно, давно сроднился со своим героем.

На роль молодого гасконца претендовали многие, например, Владимир Высоцкий, Александр Абдулов. Второй даже прошёл кинопробы. Но была проблема: актёру приходилось постоянно наклеивать и отклеивать искусственные усы. Это усложняло съёмочный процесс. И тут режиссёру картины Георгию Юнгвальд-Хилькевичу посоветовали глянуть на Михаила Боярского.

"Около почтамта я встретил Илью Резника, поэта и актёра. "Мишка, привет, - я был волосатый, усатый. - Ты снимаешься в "Трёх мушкетёрах"?" Я говорю: "Каких мушкетёрах? Я даже не знаю ничего об этом". - "Как? Ты ничего не знаешь? В Одессе снимается "Три мушкетёра", ну ты настоящий мушкетёр, смотри, у тебя усы, волосы. Я скажу о тебе Хилькевичу"" - вспоминает Боярский.

У Боярского, действительно, оказалось много плюсов: он прекрасно сидел в седле, фехтовал, а главное - у него были свои усы.

"Действительно, усы у меня были. Тогда они были не такие основательные, как позже. Ну мне просто было удобно, потому что это никак мне не мешало и не отвлекало меня от существа, от сцены и тем более сцен, где нужно было драться, прыгать, скакать и так далее и так далее!" - говорит актер.

Когда же он ещё и запел, то покорил и композитора картины Максима Дунаевского. Судьба Боярского была решена - он д'Артаньян, и точка.

"Поскольку я знал сольфеджио, то практически мог читать с листа то, что было написано у Дунаевского, это его очень поразило, драматические актёры не всегда владеют навыками сольфеджио. И мы с ним уже вдвоём буквально пели то, что было у него написано в нотах. Музыка была потрясающая, и я вдохновенно к этому отнёсся и был потрясён теми балладами, которые он мне играл", - вспоминает Боярский.

Поклонники Боярского сколько себя помнят, столько же помнят и актёра с усами.

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"Михаила Сергеевича очень тяжело представить без усов, потому что это один из самых ярких его элементов стиля. Стирать эти усы пробовали с помощью нейросетей, но получилось, конечно, очень смешно. И в то же время люди сразу удалили это видео, потому что это уже не Михаил Боярский", - смеется радиоведущий Дмитрий Морозов.

Фото настоящего безусого Боярского, без всяких нейросетей, существует, не родился же он с усами. Но сразу после армии Михаил отрастил усы. Они ему не просто пошли, а стали фирменным знаком актёра.

Игорь Николаев

Если Боярского можно назвать главным усачом нашего кинематографа, то Игоря Николаева - главным усачом нашего шоу-бизнеса. Певец ворвался на отечественную эстраду в 1986 году с клипом "Старая мельница". Все были очарованы его модным пуховиком, светлыми кудрями и тёмными усами.

Позже Игорь Николаев раскрутил молоденькую Наташу Королёву не только на певческую карьеру, но и на женитьбу. И позже уже с ней на пару собирал стадионы.

"Тоже не помню Игоря Николаева без усов. Помню, Наташа Королёва и Игорь Николаев - парочка всегда, дельфин и русалка. Всё, дельфин всегда с усами", - шутит артист Николай Лукинский.

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Через 10 лет пара развелась. По словам Королёвой, из-за постоянных измен Николаева. А вот своим усам певец верен до сих пор. Правда, сейчас они сравнялись по цвету с шевелюрой Игоря. Всё-таки артисту 64 года. Седина в бороду, как говорится, и в усы тоже. А вот бес в ребро его давно не посещает. Николаев почти 15 лет женат на Юлии Проскуряковой. Воспитывает с ней дочку и продолжает петь в свои усы про любовь.

Александр Панкратов-Чёрный

-Ещё один знаменитый усач нашего кино - Александр Панкратов-Чёрный. Кстати, во многом благодаря своим усам, которые актёр отрастил ещё во время учёбы в институте, он получил вторую часть фамилии, ведь Чёрный - это псевдоним. В молодости Александр был жгучим брюнетом. Такими же были и его пышные усы.

"Когда он учился, на несколько курсов старше его учился другой Александр Панкратов. И всё решил случай. Ему сказали, в общем-то, Александру: "Для того чтобы избежать путаницы, давай-ка ты, дружочек, бери псевдоним". Он не знал, какой псевдоним взять, но он был тёмненький такой от природы, и один из преподавателей сказал: "Так, ну вот этот Александр, который чёрный", - рассказывает режиссер Вера Соколова.

Вот так Александр Панкратов стал Александром Панкратовым-Чёрным. В фильмографии Панкратова-Чёрного более 100 фильмов, и везде он с усами.

Актёр говорит, ему никогда не предлагали сбрить их ради роли. Да он и не пошёл бы на это.

"Я думаю, там особо кастинги не нужны Панкратову-Чёрному. Его если уж приглашают, то сразу приглашают. Уже подразумевается, что да, у него усы,

Усы сделали Панкратова-Чёрного узнаваемым и добавляют ему большую долю обаяния. Актёр говорит, ему грех жаловаться на судьбу, его всегда снимали, даже в печально известные 90-е, когда работы в кино почти не стало, у Александра не было простоя.

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"В это время кооперативное кино. Андрей Разумовский создал "Фора-фильм". Киностудия вся была - кооперативные фильмы. Я, Абдулов Саша, мы этого не стеснялись, мы снимались в этих фильмах, например фильм "За прекрасных дам!" Потом Миша Кокшенов тоже снимал фильмы, правда, в режиссуру полез, вот мы над ним смеялись. Но Миша выручал нас, давал нам какие-то роли.

Пусть маленькие, пусть копейки, но мы же снимали, понимаете, и работали!" – вспоминает сам Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Чёрный и сегодня постоянно занят. Недавно актёр отметил 75-летний юбилей. От души желаем ему здоровья и новых съёмок.

Сергей Баталов

А вот Сергей Баталов готов, если надо, расстаться со своими усами. Пару раз так и случалось, например для роли в сериале "Казанова в России". Баталов играл там советника Екатерины II Шешковского Степана, реальную личность.

"И есть единственный портрет его, что он без усов. Ну режиссёр и продюсер говорит: "Хочешь сыграть эту роль - сбривай усы". А я в это время параллельно снимался в фильме "Старушки в бегах". Вот что делать? Ну и замечательные гримёры, постижёры питерские, они меня выручили, они мне сшили пару усов. И когда я приезжал в Москву на съёмки фильма "Старушки в бегах", мне клеили усы, а когда я в Питер, я был без усов. Ну, потом снова отрастил", - вспоминает актер.

В то время как другие актёры мучаются с фальшивыми усами, Баталов не боится, что в самый неподходящий момент у него вдруг ус отклеится. Зрителям Сергей Баталов тоже больше нравится с усами, к тому же они подходят под его амплуа.

Сергей Баталов в программе "Мой герой" >>

Но если вновь понадобится, Сергей готов сбрить усы не мешкая. И с ним солидарны многие другие актёры. Возможно, усы просто ещё не стали брендом Баталова, как это получилось у Михаила Боярского, Никиты Михалкова или Александра Панкратова-Чёрного.

Леонид Якубович

Леонид Якубович не носил усов очень давно. Но узнали мы Леонида Аркадьевича уже с пышными усами и во многом именно за них его и полюбили. Согласитесь, они создают образ добряка. Хотя, по слухам, характер у Якубовича довольно мрачный и непростой, но на экране он сама душка.

Леонид Якубович - бессменный многолетний ведущий передачи "Поле чудес". Многие смеются: "Ну сколько можно показывать этот барабан?" А народу нравится, и самому Якубовичу тоже.

"Я абсолютно убеждён, что хорошее настроение - это государственная задача. Ибо, если у человека, у народа, ну теоретически, хорошее настроение, коэффициент полезного действия будет неизмеримо выше, чем у тех, кто бесконечно ходит сюда вот с таким комком в горле, переживая за то, что вот там всё так или не так", - рассуждает сам Якубович. Если в работе страсть Якубовича - это "Поле чудес", то в жизни это "небо чудес". Леонид Аркадьевич - заядлый пилот. За штурвал самолёта он частенько садится и сейчас, несмотря на свой преклонный возраст.

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"Я до сих пор сижу в кабине. И для меня это, как сказать, я без этого жить не могу. Это абсолютная наркомания. Люди, когда молятся, куда смотрят? Богу молятся, куда смотрят? В небо смотрят. А когда самолёт летит, куда смотрят люди, когда самолёт летит? Конечно! Вот и всё. Искусство, если хотите знать, - это и есть вот это. Вот это", - увлеченно рассказывает Якубович.

Валерий Газзаев

Валерий Газзаев - прославленный футболист и тренер. Именно под его руководством клуб ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Этот матч напрямую был связан с усами Валерия Газзаева. Как? А вот как. На одной из пресс-конференций тренер заявил, что, если ЦСКА получит кубок, он на радостях сбреет усы. Но своё слово Газзаев не сдержал.

Тогда болельщики сами сбрили усы Газзаеву. С помощью компьютерной программы, конечно, и вот что получилось. Да, что-то не то, хотя в молодости Газзаев без усов смотрелся вполне себе нормально. По поводу же того, почему тренер не сбрил свои усы, у народа появилось две версии. Первая - национальная.

"На Кавказе усы - это всегда был символ мужественности. Это говорило о том, что ты уже не подросток, ты уже мужчина. И, соответственно, усы всегда... Ну, не то чтобы это было рекомендовано носить, но, во всяком случае, многие мужчины на Кавказе - и в советское время, и сейчас - носят усы как некий символ мужественности", - рассуждает спортивный журналист Игорь Рязанцев.

А вторая версия - суеверная.

"Его завалили письмами фанаты футбола с просьбой не делать этого, потому что усы Газзаева они воспринимали как талисман, который нужен для победы любимой команды", - говорит режиссер Вера Соколова.

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Так же потом во время чемпионата мира по футболу 2018 года все надеялись на усы тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Их так и называли - "усы надежды". И они почти вывели нас в полуфинал, почти.

Илья Олейников

Илья Олейников без усов проходил недолго, вскоре актёр отрастил пышные усы.

"Модно было носить густые усы. Эта мода вернулась буквально два года назад, когда мужчины стали брить короткую щетину и оставлять усы. Сейчас возвращается этот тренд", - говорит барбер Валерия Белоусова.

Усы ни в чём не мешали самому Олейникову. Зато добавили головной боли его партнёру по телепрограмме "Городок" Юрию Стоянову, ведь тому приходилось играть все женские роли.

"Папа... ну как, их же невозможно сбрить. И всё, и тут уже без вариантов. Ну Юра настолько в этом... невероятно органичен. У него они же ещё получались совершенно разные постоянно. И какое там, не знаю, 3000 женщин или больше. Это настолько органично, и порой это даже было очень красиво", - рассказывает певец, сын Олейникова Денис Клявер.

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Но однажды Олейников всё же решился и сбрил свои усы, чтобы помочь коллеге: мол, я тоже буду изображать женщин. Как вспоминает со смехом Юрий Стоянов, ничего страшнее в жизни он не видел. Так же посчитала и жена Олейникова. Она бегала от него со словами: "Уберите от меня этого мужчину, я его не знаю".

Поэтому актёр вновь отрастил усы и проходил с ними до конца жизни.

Александр Розенбаум

Александр Розенбаум прочно ассоциируется как со своей брутальной лысиной, так и не менее брутальными усами. А ведь было время, певец ходил без усов, когда учился в медицинском институте. По образованию Розенбаум терапевт,но музыка перетянула его из врачебной практики, хотя говорят, Александр был очень даже неплохим доктором.

Почти 45 лет Розенбаум профессионально занимается музыкой. На своём творческом пути он потихоньку растерял волосы на голове, но усы, как были, так и остаются при нём. Представить без них Александра уже невозможно, да и не надо.

Вилли Токарев

И на вершине нашего рейтинга, пожалуй, самые большие усы шоу-бизнеса - Вилли Токарев. Он стал известен, когда написал несколько песен как композитор для Эдиты Пьехи. Он играл в ансамбле "Дружба", где начинала свою карьеру и певица.

"Я стал получать прекрасные авторские. Для меня, студента музыкального училища... Я учился в училище при Ленинградской консерватории, и для меня, студента, получавшего 15 рублей, получать 15 тысяч - это вообще было супер", - рассказывал Токарев.

Усы Вилли Токарев отрастил ещё в СССР. А позже, когда в середине 70-х уехал в Америку, довёл их до совершенства. Создал этакий образ шансонье, который в то время пользовался большой популярностью у русских эмигрантов, и усы стали частью имиджа Токарева.

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Со временем Вилли Токарев разочаровался в эмиграции. Он понял, песни в ресторане - это потолок его карьеры в США. В 90-е Вилли Токарев вернулся в Россию. До самой своей смерти в 2019 году он активно гастролировал, участвовал в музыкальных телепроектах, был постоянным участником премии "Шансон года".

По материалам программы "10 самых…" на канале "ТВ Центр"