В близком кругу объяснили желание любовника Дибровой забрать детей себе: мать-кукушка

Ходят слухи, что молодая жена изменила популярному ведущему Дмитрию Диброву. Якобы Полина закрутила роман с другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком. У того, кстати, жена-красавица и шестеро детей. Однако это, по слухам, не помешало мужчине снять для любовных утех дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке.

Роман так увлекся Полиной, которая, к слову, была подругой жены, что уже подал на развод. Более того, поговаривают, что он будет судиться, чтобы наследники остались с ним, а не с матерью. И это при том, что младшему ребенку всего год.

Теперь же стало известно, что определить место жительства предстоит только пятерых детей, так как старший сын пары уже совершеннолетний. В близком кругу решение Романа объяснили тем, что его супруга - мать-кукушка. Якобы она занята лишь собой, а не наследниками.

"Его жена Елена постоянно улетает куда-то, как правило, в Европу, оставляя ребятишек на Рому. Бывало, она месяцами отсутствовала, поэтому эмоциональная связь с отцом у них гораздо сильнее", - рассказали в близком окружении Товстика Starhit.

По словам людей, приближенных к бизнесмену, именно Роман в основном и заботится о детях: сам в школу отвозит, сам ходит на родительские собрания. Они утверждают, что наследники и компания, которую он основал с партнерами, - вот смысл жизни Романа.

"А Лена, как говорится, давно живет свою лучшую жизнь. Вот и сейчас она укатила в Италию, сидит там уже две недели, дети, разумеется, оставлены в Москве с отцом", - сообщили осведомленные с ситуацией люди.

Впрочем, говорят, что Роман не намерен ни ограничивать ни вовсе лишать Елену родительских прав на детей.