Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию

Пномпень планирует выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за его участие в урегулировании конфликта Таиланда и Камбоджи. С таким заявлением выступил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол.

Как заявил камбоджийский политик, Дональд Трамп "должен получить Нобелевскую премию не только за его работу по Камбодже, но также и в других регионах".

Сун Чантол выразил убежденность в том, что без вмешательства американского президента Камбоджа и Таиланд едва ли договорились бы о прекращении двустороннего конфликта, пишет The Wall Street Journal.

Ранее бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Трамп так сильно мечтает о Нобелевской премии, что бросит ради ее получения Украину — президент США, по слова Болтона, переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат.

Вскоре после этого глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что усилия Вашингтона по восстановлению мира на Ближнем Востоке столь значительны, что Тель-Авив номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Американский политик заявил, что для него это полная неожиданность.