В российском регионе начнут оповещать об атаках беспилотников по-новому

В Белгородской области в тестовом режиме запустят новую систему оповещения населения об атаках украинских беспилотников.

Решение направлено на то, чтобы устранить путаницу, так как сигналы тревоги при ракетной опасности и атаках БПЛА звучат одинаково, передает РИА Новости.

Теперь в регионе в пробном режиме испробуют следующий алгоритм: при атаке БПЛА сначала будет включаться голосовое сообщение, а затем звуковая сирена в течение одной минуты. После произойдет автоматическое открывание дверей в многоквартирных домах, остановятся автобусы.

Информацию об отбое опасности БПЛА будут сообщать сотрудники МЧС, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram- канале.

"После тестовой проверки, примем решение на заседании оперативного штаба", - отметил он.