Китайская делегация в ООН дала отпор американским дипломатам на заседании Совета Безопасности всемирной организации — причем отпор настолько резкий, что представители западных государств онемели.

Как пишет Sohu, исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши обрушилась с резкой критикой на Китай и Россию, обвинив их в военном сотрудничестве в рамках российской спецоперации на Украине. Американка утверждала, что в российском оружии якобы обнаружены детали китайского производства.

Однако представляющий Китай Гэн Шуан не удостоил ответом эти голословные обвинения, зато поинтересовался, что стояло в истоке конфликта России и Украины. Китайский дипломат спросил, какая страна постоянно провоцировала россиян, а также кто предоставил Украине вооружение и финансовую помощь на миллиарды долларов.

Заместитель постпреда Китая заверил свою речь обращением к Дороти Ши, подчеркнув, что ей должно быть стыдно (цитаты по АБН24). Реакций на это заявление стала полная тишина в зале заседаний — представители американской стороны, как и члены делегаций других западных стран не нашли, что ответить.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прежде указывал в своем Telegram-канале, что подобные ситуации привычны для заседаний по Украине: "Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов (про собственные поставки режиму Зеленского, разумеется, не говорят — "это другое"). Китай всегда жестко отвечает".

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер обвинил Китай в преследовании собственных интересов через поддержку российской спецоперации. Американский дипломат потребовал наказать КНР за "субсидирование" СВО.

Москва и Пекин последовательно опровергают обвинения Запада и киевского режима в том, что Китая якобы участвует в российской спецоперации. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что КНР — это один из партнеров и союзников нашего государства, потому что "мы во многом разделяем видение основ мироустройства".