Сябитова высказалась о разводе Дибровых: "Мне их не жалко"

В семье телеведущего Дмитрия Диброва скандал. По слухам, его молодая жена закрутила роман на стороне. Любовником Полины назвали женатого 50-летнего бизнесмена, отца шестерых детей Романа Товстика. Пикантности ситуации добавляют такие обстоятельства, что предприниматель являлся другом семьи Дибровых, а Полина и вовсе была близкой подругой жены Романа Елены.

Журналисты смакуют детали скандала. В Сети тоже бурно обсуждают ситуацию. Не осталась в стороне и сваха Роза Сябитова. Для начала она высказала уверенность, что плод любви Дмитрия и Полины Дибровых - трое сыновей - все равно положительный результат этого союза.

Однако звезда программы "Давай поженимся" выдвинула мнение, что брак ведущего изначально был под вопросом. Все дело во внушительной разнице в возрасте Дибровых - Дмитрий старше Полины на 30 лет.

"Молодость взяла верх, такое случается. Можно ли это было предугадать? Наверное, можно. Чаще всего так и случается... Если разводятся, пусть сделают это по-человечески. И как-то минимизируют ущерб для сыновей и физический, и психологический. Мне их не жалко. Они взрослые люди. Делают, что хотят", - заявила Сябитова Teleprogramma.pro.