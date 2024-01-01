Путин снова повезет Лукашенко на Валаам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как отмечает БелТА, высокопоставленного гостя примет президент России Владимир Путин. Разговор пройдет в формате "один на один", политикам предстоит обсудить развитие двусторонних отношений и реализацию союзных проектов, а также международную повестку и региональную безопасность.

Источники Telegram-канала "Белорусский силовик" между тем рассказали, что российский лидер с белорусским коллегой вновь отправляется на архипелаг Валаам в Ладожском озере, хотя официально эти слухи не подтверждены.

Журналист Live Александр Юнашев в своем Telegram-канале подтвердил, что Лукашенко прибыл в Петербург, однако это не итоговая точка его маршрута. Стороны сохраняют интригу относительно места проведения президентских переговоров, но "пул белорусского президента намекает, что их ожидает перемещение на катере".

В июле 2024 года Владимир Путин и Александр Лукашенко побывали на Валламе. Они посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый, а затем продолжили неформальное общение. Белорусский политик после этого заявлял, что "взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет".

До сообщений о том, что Путин и Лукашенко отправились на Валаам, в Кремле подчеркивали, что официально президент России не берет отпуск — функции главы государства попросту не подразумевают возможности. Однако "пара выходных иногда случается".