Россия за неделю нанесла семь ударов по украинским объектам ВПК

Российские военнослужащие за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам ВСУ.

За период с 26 июля по 1 августа были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и инфраструктура военных аэродромов, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

Также были разбиты вражеские цеха по производству ПБЛА, пункты управления беспилотниками дальнего действия, а также склады, пункты временной дислокации украинских формирований.

За неделю наши военные уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, три снаряда РСЗО Vampire, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1 446 беспилотников самолетного типа.