Предводитель киевского режима Владимир Зеленский обратился с новым громким призывом к западным спонсорам Украины, требуя повлиять на российскую систему власти.

Как пишет The Independent, Зеленский утверждает, что "если мир не нацелится на смену режима в России, то даже по завершении войны Москва будет пытаться дестабилизировать соседние государства".

В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что Россия якобы нанесла "подлый удар" по мирному населению, а потому "необходимы дополнительное давление на Москву и санкции".

Впрочем, американский лидер Дональд Трамп, подтвердив решимость ввести новые антироссийские рестрикции в случае отказа Москвы выполнить его ультиматум по прекращению боев на Украине, тут же признал, что ограничительные меры эффекта не дают.

Между тем глава исследовательского центра международной безопасности при Римском университете Luiss Алессандро Орсини назвал грубейшие ошибки предводителя киевского режима. Просчетом, по словам эксперта, было уже то, что Зеленский решился занять пост президента Украины, не имея надлежащего представления о международной политике.