Выяснилось, как изменились пенсии работающих россиян после индексации

Страховая пенсия у работающих российских пенсионеров выросла на 437,07 рубля в результате перерасчета, который был осуществлен в пятницу, 1 августа.

Как напоминает РБК, сроки и порядок индексации закреплены в федеральном законе "О страховых пенсиях". Перерасчет по стажу был произведен автоматически, без подачи каких-либо заявлений в Социальный фонд.

Размер страховой пенсии увеличили за счет пенсионных баллов, накопленных от отчислений работодателей в 2024 году. При этом максимальная прибавка равна трем пенсионным коэффициентам, стоимость каждого из них составляет 145,69 рубля. Таким образом, максимальная прибавка составляет 437,07 рубля.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов уточнил, что стоимость баллов, заработанных после выхода на пенсию, замораживается. При перерасчете их оценивают по той стоимости, которая действовала на момент первоначального выхода на пенсию либо на момент возобновления работы.

Например, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда балл стоил 98,86 рубля, то его максимальная прибавка в августе 2025 года составит 296,58 рубля, а не 437,07 рубля, пояснил юрист в комментарии агентству "Прайм".