Россиян предупредили про новое основание лишения водительских прав

Российский лидер Владимир Путин утвердил в четверг, 31 июля, поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за непропуск автомобилей со специальными сигналами.

Как уточняет "Российская газета", действующие нормы предусматривают за непропуск машины с маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом штраф всего в 500 рублей. Если речь идет об автомобиле со специальной окраской, который передвигается с включенным сигналом, штраф может достигать 7,5 тысячи рублей. Также водитель рискует лишиться прав на срок от трех месяцев до года.

С ужесточением наказания денежные штрафы вырастут до 10 тысяч рублей, даже если машина не имеет спецокраски. Угроза лишения прав сохранится, причем минимальный срок составит полгода, максимальный — по-прежнему год.

Ранее в России приняли законопроект о введении новых государственных пошлин и о повышении размера некоторых уже действующих госпошлин за совершение ряда юридически значимых действий. При этом оформление водительских прав и других документов для автомобилистов подорожает в 1,5‑3 раза.

Между тем помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что порядок медицинского освидетельствования водителей в России изменится с 1 марта 2027 года. Речь идет про перевод справок в электронный формат, чтобы искоренить подделки.