ВДНХ - 86: главная выставка страны отмечает день рождения и продолжает развиваться

86 лет, а главная выставка страны только хорошеет. Одно за другим к жизни возвращаются исторические здания. Вот эти восхитительные архитектурные формы - павильон "Юные натуралисты". Сочетание сталинского ампира и итальянского Возрождения. Прозрачный купол, барельефы, люстры из керамики. Все это - невероятная работа реставраторов.

"Вы можете увидеть, что все эти элементы закреплены и еще очень долго будут на своем месте. И москвичи могут увидеть оригинальный архитектурный замысел 1954 года", - отметил Леонид Кондрашов, первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы.

Здесь скоро появится фабрика шоколадных открытий, посвященная истории кондитерского дела. Завершается комплексная реставрация и других павильонов - это и "Абхазия", и совершенно сказочный по красоте снаружи и внутри "Главтабак".

Мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя ВДНХ в личном блоге, рассказал о длящейся уже 10 лет масштабной программе по возрождению этого любимого места москвичей: "Проведена реставрация 42 памятников истории и культуры - порядка 90% от общего числа объектов культурного наследия на территории ВДНХ. Каждый такой проект - это кропотливые научные изыскания и тщательная работа сотен, даже тысяч людей. И еще - это постоянный поиск идей для наполнения жизнью исторических павильонов и создания новых точек притяжения людей. В ближайшие годы ВДНХ ждут новые премьеры".

Новая история главной выставки страны создается буквально на глазах. Идет строительство Конгрессно- выставочного центра. Самого большого в России. Этот амбициозный проект объединит сразу три павильона. Два существующих - Монреальский и 75-й - и совершенно новый. Год назад Сергей Собянин дал старт его строительству. Технологии строители применяют самые современные. Монолит, скважины глубокого заложения. Новый строящийся павильон - это фактически два футбольных поля. Сейчас уже про всему периметру установлены массивные колонны. Вес каждой - шестьдесят три тонны. Строители приступили к монтажу ферм.

Всего ферм 25, их монтаж планируют закончить в августе, а кровлю установят в сентябре.

"Здание будет уже под крышей, и как вы видите, трехслойные панели, которые будут держать тепло необходимое для этого здания, также будут смонтированы до конца августа. Таким образом, мы уже получим тепловой контур, который позволит нам сделать отделочные работы, делать инженерию и готовить здание к сдаче в 2026 году", - сообщил Андрей Сазонов, заместитель генерального директора строительного концерна.

70-й павильон - легендарный, исторический, его обычно называют Монреальским. В 1967 году он дважды пересек Атлантику - представлял Москву на выставке в Канаде. Сейчас он на реставрации. Все его несущие конструкции сохранены.

"Внутри старого павильона будет абсолютно новое здание, то есть мы, сохраняя контур, сохраняя наследие, сохраняя вид этого павильона, создаем абсолютно новое здание внутри. Поэтому на сегодня произведен полный демонтаж - все, что связано с несущими конструкциями. По несущим конструкциям вручную производится полная реставрация. Они будут сохранены", - заверил Денис Рыбак, директор департамента строительства строительного концерна.

Когда все три павильона соединят между собой, Конгрессно-выставочный центр станет новой визитной карточкой ВДНХ и главной выставочной площадкой в России. Здесь планируют проводить двести мероприятий в год.