Состоялось открытие форума "Москва 2030"

Гостиный двор до 14 сентября - интеллектуально-выставочное пространство будущего. Главная тема в этом году - бесконечное развитие человека. Через любовь, здоровье, знания и технологии. Именно на такие четыре зоны здесь разделили пространство. Интерактивные площадки покажут, как эти ценности влияют на человека. И как столица помогает людям развиваться.

Насколько развит человек, показывает не только IQ. Немаловажен и эмоциональный интеллект. Он помогает справляться со стрессом и избегать конфликтов. Поэтому работодатели все чаще обращают внимание и на этот фактор. В Гостином дворе можно пройти тест. Колесо показывает различные эмоции, и их нужно попробовать повторить. А в павильоне "Химия любви" расскажут, какие гормоны отвечают за одно из самых сильных чувств человека.

В зоне "Здоровье" расскажут, как стресс влияет на организм. А еще здесь можно посмотреть, какой уже через три года станет больница имени Демихова.

"Мы расположили все приемные покои, они разведены, естественно, по разным входам, и всю диагностику на одном уровне, на первом уровне. На втором уровне мы расположили все 32 операционные, которые планируются. И на третьем уровне мы расположили все реанимации", - рассказал Сергей Аракелов, главный врач ГКБ им. Демихова.

В зоне "Технологии" расскажут о цифровой городской среде, которая помогает человеку в разных сферах. Много интересного и на площадке "Знания".

"Мы показываем, как уже меняется инфраструктура московского образования и каким оборудованием уже обладают сегодня московские колледжи", - уточнил Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

О карьере в команде правительства Москвы можно узнать на ВДНХ - в брендированных кабинах самого высокого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы". На высоте 140 метров посетители могут полюбоваться уникальной панорамой на знаковые достопримечательности столицы: ВДНХ и Останкино, "Москва-сити", парк "Сокольники" и Ботанический сад.

"9 и 10 августа на колесе обозрения мы проведем карьерные выходные. Здесь любой желающий может получить карьерную консультацию у лучших HR- специалистов", - указала Мария Гусева, начальник управления по развитию молодежных программ и бренда работодателя правительства Москвы.

А в Лужниках можно поработать над своей физической формой и выносливостью. Здесь организовано 19 тематических зон. В том числе для игры в популярный сейчас падел-теннис. На площадке каждый день работают три инструктора, которые проводят мастер-классы. Поэтому даже новичкам здесь будет интересно и комфортно.