Фура с отказавшими тормозами устроила ДТП на МКАДе

В Москве выясняют обстоятельства аварии на МКАДе. В пятницу рано утром в районе пересечения с Каширским шоссе грузовик повредил сразу пять машин.

Момент зафиксировала камера наблюдения. Видно, как грузовик двигается в средней полосе, пытается уйти от столкновения с впереди идущей легковушкой, смещается в сторону, задевая в том числе несколько фур, после чего останавливается.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Больше всего досталось машине каршеринга, которую придавило к отбойнику. Женщина с сыном, которые находились в салоне, госпитализированы.