За месяц до начала учебы столичные школьники проводят "Каникулы с пользой"

Чуть сонные и немного угрюмые, но едва они переступают порог лагеря, их настроение меняется. Обгоняя друг друга, спешат первыми поздороваться с любимыми педагогами. Настоящее московское лето - это смех, игры и море возможностей провести каникулы с пользой. Первое занятие – музыкальное. Рома решил похвастаться фирменным исполнением – что-то в стиле творческого беспорядка. После шумного старта - резкая смена темпа. Ушу, комплекс "Шести животных". Плавные движения, концентрация. Педагог объясняет: это не просто спорт, а баланс силы и спокойствия.

"Это комплексное развитие человека – на Востоке вообще боевые искусства считаются методиками саморазвития", - объясняет Дмитрий Воробьев, педагог дополнительного образования дворца детей и молодежи "Восточный".

Когда дзен пойман – время высокого искусства. На театральной сцене эмоции через край. А потом можно почувствовать себя настоящим диджеем: свести треки, наложить эффекты или создать акустическую среду.

За один день можно успеть посетить до шести разных кружков и направлений. А завтра - новый день и новые занятия.

"Буквально на все возможные потребности мы придумали какой-то кружок, где ребенок будет не только вовлечен в досуг, но и получит определенные знания", - говорит Анна Гурченкова, директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный".

Таких лагерей в Москве на базе дворцов творчества и других учреждений в рамках проекта "Каникулы с пользой" много. Лето длинное, и при желании за это время можно даже научиться управлять кораблем и освоить азы парусного судоходства.

Кажется, именно так и должно выглядеть детство - шумное, яркое. И пусть пролетит оно быстро, впечатления от него останутся с детьми на всю жизнь.