В Москве почтили память воинов, погибших в Первую мировую

В Москве почтили память российских воинов, погибших в Первую мировую войну. Ровно 111 лет назад наша стана вступила в глобальный конфликт.

Церемония прошла в тематическом мемориально-парковом комплексе на севере столицы. К обелиску павшим солдатам и офицерам возложил цветы председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Участие также приняли представители органов власти и деятели науки.

Собравшиеся отметили, что в ходе кровопролитных сражений погибли более миллиона наших соотечественников. И подчеркнули важность сохранения памяти о Первой мировой. Так как на долгие годы в национальном сознании ее заслонили события революции и гражданской войны.