Уникальное отечественное лекарство от рака легких стало доступнее

1 августа - Всемирный день борьбы с раком легкого. К этой дате в нашей стране расширили поставки уникальных отечественных препаратов, которые помогают спасать жизни пациентов.

Это лекарство на основе радиоизотопа, которое сокращает распространение метастазов. Оно широко востребовано на рынке ядерной медицины. Единственное в нашей стране производство находится в Калужской области на базе научно-исследовательского института, подведомственного госкорпорации "Росатом". Из-за строгих условий хранения - очень высокие требования к логистике. Препарат теперь доставляют и в клиники Северо-Западного федерального округа. Жители могут получать лечение ближе к дому и не ездить в другие регионы.

"Сейчас у нас увеличиваются поставки в связи с тем, что было доказано, что не нужно иметь специальные палаты, специальные горячие койки с канализацией, вентиляцией, а можно просто вводить больному в дневном стационаре", - отметила Елена Еремина, директор направления медицинских изотопов.