Максим Галкин* состриг волосы и помолодел на 20 лет

В последнее время Максим Галкин* щеголял с длинной кудрявой шевелюрой. Однако теперь популярный артист остался без волос. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" юморист предстал с новой прической. Судя по свежей фотографии, молодой супруг Аллы Пугачевой сбрил виски и оставил только пышную челку.

Интересно, что актер на снимке позирует со своим сыном Гарри. У мальчика аналогичная стрижка, что и у отца.

"Друзья", - на английском языке коротко написал Галкин*.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах новому образу артиста. Некоторые отметили, что с этой стрижкой супруг Примадонны словно помолодел на 20 лет. Другие же обратили внимание на Гарри. По их мнению, мальчик заметно подрос и становится копией отца.

К слову, в сентябре Гарри и его сестре-двойняшке Лизе исполнится 12 лет. В настоящее время семейство традиционно проводит летнее время в Латвии. В Юрмале артисты уже на протяжении многих лет снимают одну и ту же виллу. Здешний климат, как говорят, очень подходит Алле Пугачевой, страдающей от целого букета хронических заболеваний.

*признан иностранным агентом на территории России