Друзья сплотились вокруг подавленного изменой жены Диброва

Ходят слухи, что молодая жена изменила популярному ведущему Дмитрию Диброву. Якобы Полина закрутила роман с другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком. У того, кстати, жена-красавица и шестеро детей. Однако это, по слухам, не помешало мужчине снять для любовных утех дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке.

Роман так увлекся Полиной, которая, к слову, была подругой жены, что уже подал на развод. Более того, поговаривают, что он будет судиться, чтобы наследники остались с ним, а не с матерью. И это при том, что младшему ребенку всего год.

В настоящее время узнавший об измене молодой жены Дмитрий Дибров приходит в себя в Испании. Говорят, друзья сплотились вокруг легендарного ведущего. А еще в близком кругу утверждают, что шоумен зорко следит за всеми новостями, касающимися его личной драмы, но уже не испытывает негативных эмоций, передает "КП".

"Если первое время Дима был в подавленном состоянии, то сейчас настроение у него уже хорошее. Он взял себя в руки и смеется над всем этим абсурдом. Он очень иронично реагирует на все повороты этого амурного сюжета", - рассказали в близком кругу Диброва.

А еще появилась информация, будто когда только вскрылся адюльтер Полины и Романа, то обе пары пытались вчетвером договориться. Однако жена Товстика Елена быстро собралась и отправилась в Италию.

Меж тем Дмитрий Дибров якобы нанял звездного адвоката Александра Добровинского. В свое время он занимался бракоразводным процессом певицы Алсу, защищая интересы ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Когда Starhit обратился за комментарием к самому Добровинскому, тот не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что теперь работает над разводом Дибровых.