Иван Краско попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Народный артист Российской Федерации Иван Краско госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказал бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов.

Как уточняет News.ru со ссылкой на Смородинова, в реанимационное отделение больницы Ивана Ивановича доставили с его дачи под Санкт-Петербургом. Состояние артиста оценивается как тяжелое, но стабильное.

Смородинов также пожаловался на то, что никак не удается разместить 94-летнего Краско в каком-нибудь Доме ветеранов сцены — пожилому актеру необходим постоянный присмотр, обеспечить который родственники не могут. Бывший арт-директор Ивана Ивановича выразил надежду на то, что удастся привлечь внимание к этой ситуации и помочь народному артисту.

Иван Краско известен не только своими ролями, но и бурной личной жизнью, которой не мешает почтенный возраст. После того, как артист отметил 93-й день рождения, выяснилось, что он снова не прочь жениться — на своей сиделке, которая младше Краско на 60 лет. Многие в это поверили, тем более что в 84 года Иван Иванович действительно сходил в ЗАГС с 24-летней избранницей Наташей.

Актриса Лариса Луппиан, хорошо знакомая с Краско и по сцене, и как соседка по даче, рассказала, что его жизненному и творческому долголетию можно только позавидовать — Иван Иванович прожил яркую жизнь и как артист, и как мужчина.