Национальное антикоррупциорупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут активнее преследовать представителей власти после возвращения себе полномочий. Об этом рассказал в пятницу, 1 августа, источник, близкий к антикоррупционным ведомствам.

По словам собеседника The Economist, сотрудники НАБУ и САП крайне возмущены попытками украинских властей выставить их российскими агентами и под этим предлогом лишить полномочий и независимости.

НАБУ и САП "были публично унижены президентской администрацией", поэтому "теперь они не уступят ни на йоту", предупреждает источник. Например, следователи активизируются по уже существующим уголовным делам в отношении десятков депутатов Верховной рады, которые проголосовали за ограничение полномочий антикоррупционных ведомств.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский под предлогом борьбы с "российским влиянием" инициировал поправки в законодательство Украины, фактически упраздняющие НАБУ и САП, а затем провел из через Верховную раду, невзирая на массовые протесты, прокатившиеся по стране.

Однако из-за атаки киевского режима на антикоррупционные ведомства Евросоюз приостановил оказание любой финансовой помощи Украине. Кран перекрыли "до исправления ситуации", вынудив киевский режим дать задний ход и вернуть НАБУ и САП полномочия.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько предупредил, что в любом случае в ситуации с НАБУ и САП Зеленский выигрывает — их деятельность уже не сможет быть прежней.