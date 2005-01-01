Сергей Собянин поздравил москвичей — победителей конкурса "Большая перемена"

23 ученика столичных 5-7 классов стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил в своем официальном телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Ребята выполняли интеллектуальные задания, участвовали в образовательных программах и мастер-классах по науке, технологиям, искусству и другим направлениям.

Так, сестры Мельник из школы № 1528 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова одержали победу в вызовах "Будь здоров!" и "Помни!". А Демид Крылов, кадет из школы № 2005, победил в вызове "Служи Отечеству!". Анна Чивикова из школы № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян стала победительницей в вызове "Познавай Россию!". Интересно, что в аналогичном вызове заняла первое место и Мария Корнилова из школы № 2089.

Ребят ждет "Путешествие мечты": они отправятся на поезде по маршруту Москва — Владивосток с остановками в крупных городах. А их наставники получат денежные премии и возможность повысить квалификацию.

Напомним, что в марте в Москве на съезде "Движения первых" дали старт шестому сезону конкурса "Большая перемена". Торжественная церемония прошла в национальном центре "Россия". Присоединились к масштабному проекту талантливые школьники и студенты из всех регионов.