В Госдуме обсудят запрет бесплатного обучения иностранцев в старших классах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил убежденность в том, что бесплатное обучение для иностранцев в России нужно отменить, поскольку "наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов".

Как подчеркнул политик в своем Telegram-канале, особенно тесно стало в 10-11 классах российских школ. Об этом депутатам рассказывают жители разных российских регионов — они жалуются, что от "нашествия" детей мигрантов страдают все.

Слуцкий отметил, что значительная часть "пришлых", нерусских учеников имеют низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу.

Поскольку "на всю эту "орду" тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей", ЛДПР выступит с законодательной инициативой, согласно которой дети мигрантов смогут учиться в 10-11 классах российских школ исключительно за собственный счет.

Ранее в России законодательно закрепили требование тестировать детей мигрантов на знание русского языка, если родители-иностранцы хотят отдать их в первый класс российской школы. Однако изначально критерии были крайне низки — фактически достаточно было получить "двойку", чтобы тест считался пройденным. После резкой критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина минимальную оценку подняли до "тройки".

Между тем председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев отверг идею улучшить демографию за счет мигрантов. Он подчеркнул, что России "не масса людей нужна — нам нужны полноценные граждане".