Москвичам рассказали, когда спадет жара

Температура воздуха в дневные часы в Москве может понизиться на следующей неделе до 20 градусов. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Метеоролог констатировала, что жара понемногу спадает. Ночи во второй половине следующей неделе могут стать менее душными — 11-16 градусов выше нуля.

Днем столбики термометров в первые дни августа будут еще достигать 24-29 градусов, но во второй половине недели станет менее жарко — 20-25 градусов, цитирует Позднякову АГН "Москва".

Этому предшествовало предупреждение Министерства по чрезвычайным ситуациям о том, что 1 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градус. В связи с этим сохраняется предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности.

Россиян также предупредили, что жаркая погода несет в себе еще одну неявную опасность. Штилевые ветры и нисходящие воздушные потоки в атмосфере существенно затрудняют рассеивание выбросов загрязняющих веществ — жара не способствует чистоте воздуха.