Путин и Лукашенко посетили монастырский скит на Валааме

Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 августа проводят неформальную встречу на острове Валаам в Карелии.

Президент Белоруссии прибыл сначала в Санкт-Петербург, после чего на вертолете отправился на место встречи с российским лидером.

Путин и Лукашенко горячо приветствовали друг друга. После этого лидеры посетили монастырский скит, где был проведен краткий молебен. Храм посвящен Смоленской иконе Божией Матери - она считается покровительницей западных рубежей нашей страны. Здесь возносят особые молитвы о воинах, отдавших жизни за Отечество.

Путин и Лукашенко встречаются на Валааме уже в четвертый раз. После богослужения они продолжили неформальное общение.