Путин: Переговоры всегда востребованы, но цели России в конфликте с Украиной неизменны

В пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Во время общения с прессой российский президент сделал заявление об отношении Москвы к переговорам с киевским режимом и перспективах разрешения конфликта на Украине.

Путин: Переговоры всегда востребованы и важны. Оцениваю положительно. Как можно не оценивать положительно, чтобы люди вернулись на Родину? Мы передали тысячи тел погибших. Реакция украинской стороны была позитивной, договорились, чтобы вести переговоры без камер и треска в спокойном режиме и искать компромисс. Рассчитываем, что процесс будет запущен. Цели России остались прежними. Главное - искоренить причины, начавшие этот кризис.

Также Александр Лукашенко ответил на вопрос о том. как санкции поменяют на стратегию развития Союзного государства России и Белоруссии.