Наталья Ветлицкая объявила о возвращении: вот как теперь выглядит певица

В настоящее время Наталья Ветлицкая ведет закрытый образ жизни. Много лет назад она уехала из России и теперь живет, предположительно, в Испании. За границей, поговаривают, родилась и ее единственная дочь Ульяна.

Пару-тройку лет назад Наталья Ветлицкая попыталась вернуться в отечественный шоу-бизнес, для этого снявшись в программе Андрея Малахова, однако добиться успеха не сумела.

Однако артистка, выдержав паузу, все же решила еще раз попытать удачу. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наталья Ветлицкая опубликовала отрывок своей новой песни "На память". Исполнительница пообещала обнародовать запись 17 августа. Отметим, что это день рождения артистки. В этом году ей исполнится 61 год, но кто даст?! Исполнительница выглядит гораздо моложе, уверены фанаты в Сети.

Певица показала обложку своей новой песни, представ в новом образе. Артистка продемонстрировала короткую стрижку с модной прической, а также стильный наряд, изюминкой которого стало внушительное декольте. Примечательно, что автором свежей музыкальной композиции целиком является Наталья Ветлицкая.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети многие поклонники с радостью откликнулись на новость о возвращении певицы. Интернет-пользователи выразили надежду, что на сей раз перезапуск карьеры артистки пройдет с гораздо большим успехом. Но нашлись и такие фанаты, кто высказал уверенность, что лучше прежних хитов Наталья Ветлицкая уже ничего не исполнит.