Россия в ходе боевых действий в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое. Такое заявление сделал в пятницу, 1 августа, глава государства Владимир Путин.

Речь об этом зашла после ремарки президента Беларуси Александра Лукашенко, прилетевшего в Россию. Он указал на непонимание Киевом реалий на фронте и эффективности российских бойцов, которые "отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют".

Владимир Путин поправил белорусского коллегу: "Вернут. Это — наше" (цитаты по ТАСС).

Тем временем украинские националисты вынуждены отступать по всем направлениям. Лишь за три дня российские штурмовики освободили четыре села, с ходу атаковали противника в Никаноровке и Владимировке, захватили 10 опорных пунктов врага. Меньше чем за сутки ВС России прорвались вглубь обороны бандеровцев на пять километров.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский на этом фоне просит Запад повлиять на российскую систему власти. Он утверждает, что "если мир не нацелится на смену режима в России, то даже по завершении войны Москва будет пытаться дестабилизировать соседние государства".