Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу, 1 августа, президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что наступление российской армии осуществляется "везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше", продвижение есть "и в приграничной зоне, и в Донецкой Республике, Луганской и Запорожье, Херсоне".

Эта "позитивная активность" возможна мужеству и героизму наших ребят, отметил Владимир Путин. Он также заявил, что "у нас ни одной потери нет напрасной", сообщает ТАСС.

При этом украинские националисты продолжают нести весомые потери. 31 июля российское Министерство обороны сообщало, что лишь за минувшие 24 часа ВСУ потеряли 1310 человек в зонах ответственности различных группировок ВС России.

При этом источники утверждают, что президент США Дональд Трамп требовал от киевского режима перевести ВСУ в наступление, отмечая, что "Украина не сможет изменить ход войны в обороне".