Путин сообщил о поступлении в войска серийного "Орешника"

Первый серийный ракетный комплекс "Орешник" поставлен в войска. Как сообщил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин, все идет по плану, серия заработала.

Путин и Лукашенко раскрыли планы размещения "Орешника" в Беларуси. Белорусский президент напомнил, что военные намеревались разместить комплекс в республике в этом году. Пока отступлений от этого плана нет, идет работа по подготовке выбранных позиций. Путин, в свою очередь, отметил, что вопрос будет закрыт, скорее всего, до конца года, передает ТВЦ.

Об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник" Путин сообщил 21 ноября прошлого года. Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в ответ на применение американского и британского оружия. Массированное применение ракет "Орешник" будет сопоставимо с ядерным ударом.