Путин осадил разочаровавшегося Трампа

Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Такое заявление сделал в пятницу, 1 августа, российский лидер Владимир Путин.

Комментарий президента России прозвучал после того, как его американский коллега Дональд Трамп в очередной раз публично пожаловался на разочарование неспешностью урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин в заявлении о том, "что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было", напомнил про "общее правило". Глава государства подчеркнул, что для подхода "к решению вопроса мирным путем нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса".

Президент России напомнил, что Москва предложила Киеву создать рабочие группы по урегулированию конфликта. В целом реакция украинской стороны была позитивной. Если эта идея воплотится в жизнь, стороны смогут "вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска в спокойном режиме и искать компромиссы", цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее французские СМИ отмечали, что на Западе впечатлены реакцией Владимира Путина на резкие выпады Дональда Трампа. В отличие от европейских лидеров, российский президент на поведение американского коллеги реагирует с привычным хладнокровием.

При этом экс-советник Трампа раскрыл тайну своего прежнего шефа. Как заявил Энтони Скарамуччи, президент США испытывает страх перед российским лидером Владимиром Путиным, поэтому ведет себя с ним боязливо и осторожно, хотя больше ни с кем из политиков такого поведения не демонстрирует.