Умер актер Максим Глотов

Актер Максим Глотов найден мертвым в своей квартире в Москве. Сообщается, что артист несколько дней не выходил на связь.

Друзья рассказали, что не могли дозвониться до Максима Глотова с 27 июля. Находясь в обеспокоенном состоянии, они решили навестить приятеля, но никто не открыл. Сегодня, 1 августа, они перешли к активным действиям: вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь.

Худшие опасения подтвердились — Глотова обнаружили мертвым. Причины смерти неизвестны. Его внезапный уход стал тяжелым ударом для друзей, коллег и родных, передает Пятый канал.

Последние годы он жил один. У известного актера остался сын, а родители живут в Одессе. Также у Глотова есть двоюродный брат, который сейчас находится в Рязани, сообщает Starhit.

Максиму Глотову было 60 лет. За годы в кино он сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах. Зрителям он знаком по ролям в таких проектах, как "Содержанки-3", "Раневская", "Душегубы", "Оптимисты", "Форца" и многих других.