Предводитель киевского режима Владимир Зеленский вслед за пресс-подходом президента России Владимира Путина в пятницу, 1 августа, сделал заявление в своем Telegram-канале о мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

По словам Зеленского, Украина предлагает "перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров", причем единственной загвоздкой он назвал то, что "нужна готовность России".

Очередную настойчивую просьбу устроить ему встречу с Владимиром Путиным Зеленский преподнес как реакцию на высказывания российского президента: "Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время".

Однако Москва не изъявляла готовности к такой встрече, а Владимир Путин во время пресс-подхода вновь напомнил про нелегитимность Зеленского. Российский лидер подчеркнул, что на Украине "сегодняшняя власть — она не основана на украинской конституции", в отличие от России, где "сформирована власть строго в соответствии с Основным законом государства".

Кроме того, Владимир Путин прокомментировал призыв Зеленского к Западу добиться смены режима в России: "Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать" (цитаты по ТАСС).

До того в Кремле скептически отреагировали на инициативу Киева провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков риторически поинтересовался, "можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней", а затем сам себе ответил: "Очевидно, что вряд ли".