Российская пловчиха с ротавирусом взяла серебро на ЧМ в Сингапуре

Серебряную медаль Чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом завоевала российская пловчиха Евгения Чикунова. В финальном заплыве 1 августа рекордсменка преодолела дистанцию за 2 минут и 19,96 секунды.

Чикунова проиграла 1,46 секунды действующей олимпийской чемпионке — американке Кейт Дугласс. Бронза у представительницы Южной Африки Кайлин Корбетт.

В интервью после заплыва Чикунова призналась, что надеялась на первое место. Однако ей помешала болезнь: спортсменка заразилась ротавирусом. Евгения держала это в секрете, по ее словам, они с врачами команды предприняли все усилия, чтобы облегчить ее состояние перед стартом, передает "Матч.ТВ". Ранее стало известно, что ротавирусом заразились несколько членов команды США, а позже – и спортсмены из Австралии.