Путин на Валааме рассказал об урегулировании украинского кризиса

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на острове Валаам в Карелии. Президенты посетили Смоленский скит, где присутствовали на церковной службе, а также ответили на вопросы журналистов. Говоря об урегулировании на Украине, российский президент подчеркнул - цели Москвы не изменились: это устранение первопричин украинского кризиса, достижение устойчивого мира, обеспечение безопасности России.

Путин и Лукашенко традиционно встречаются летом на Валааме. Президенты России и Белоруссии приехали в Спасо-Преображенский мужской монастырь, где побывали на службе в храме Смоленской иконы Божией матери. Церковь построили более 100 лет назад, здесь монахи всегда поминали воинов, положивших жизни за свое Отечество.

Сейчас в храм часто приезжают родственники участников специальной военной операции. Карельский остров Валаам всегда был особым местом для православных верующих. После службы президенты ответили на вопросы журналистов. Путина спросили, остались ли в силе условия долгосрочного перемирия, которые он озвучивал год назад.

"Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России. До сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там всё ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное. Ну и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле – вопросы безопасности России, но и той же Украины. Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем. И гуманитарный вопрос: это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного вообще без всяких временных ограничений мира", - отметил Путин.

Главный аргумент в пользу России - ситуация на поле боя. Из Киева до сих пор звучат заявления, что время на стороне Украины.

"В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать. Пожалуйста, мы готовы подождать. Это первое. Второе, всё-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации и сформирована власть строго в соответствии с Основным законом государства, чего не скажешь об Украине. Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть не основана на украинской Конституции, Конституция явно нарушена, но не хочу вдаваться в эти детали", - сказал Путин.

Оценил президент и ход переговоров в Стамбуле. "Что касается переговоров, то переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, переедали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили головы за Родину. Разве это не положительно? Конечно, это положительный момент", - сообщил Путин.

Прокомментировал президент и попытки Европы затянуть украинский конфликт.

"Еще совсем недавно политологи говорили, что Евросоюз — это экономический гигант, но политический карлик. Это не мои слова, я никого не хочу обидеть, мы сами читали это в западных источниках. Было ясно, что суверенитета у Евросоюза не так уж и много, сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери. Утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям", - заявил Путин.

Ещё одно заявление, сделанное Путиным, которое очевидно услышали на Западе, касается новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". До конца года установки появятся и на территории Белоруссии.

Так что западу давно пора уяснить - пугать Россию не нужно. Справлялись и не с таким. А силе духа россиян за границей завидуют, можно вспомнить, как во всем мире восхищались видеокадрами, где хирурги на Камчатке делали операцию прямо во время землетрясения. Путин сегодня заявил, что наградит врачей госнаградами.